Actualidade

O treinador do Santa Clara disse hoje querer apresentar uma equipa organizada, competente e competitiva frente ao FC Porto, na Taça de Portugal de futebol, e recuperar a "essência da equipa", depois do desaire frente ao Sporting.

"Primeiro, esta premissa: voltar a ser aquilo que somos, a nossa essência, que é reconhecida por toda a gente. Organizados, competentes, competitivos. São as palavras que nós precisamos para enfrentar adversário difícil, numa competição diferente, onde já igualámos o melhor registo do Santa Clara, mas vamos querer melhorar", afirmou João Henriques, na antevisão ao jogo da Taça que se irá disputar no estádio do Dragão, no Porto.

O treinador dos açorianos afirmou que, apesar de ter pela frente uma "equipa supercompetente", o Santa Clara pretende "discutir a eliminatória até ao fim".