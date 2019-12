Macau/20 anos

O Presidente da China, Xi Jinping, elogiou hoje o líder cessante de Macau, defendendo que Fernando Chui Sai On deve continuar a apoiar o desenvolvimento da região e afirmando que "reconhece completamente o trabalho" feito.

De acordo com a agência de notícias chinesa Xinhua, Xi Jinping disse, durante uma reunião com o ainda líder de Macau: "O Governo central reconhece completamente o seu trabalho".

Durante a reunião que mantiveram, na terceira visita do líder chinês ao território na última década, o chefe do executivo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), o Presidente do gigante asiático elogiou o "trabalho diligente" de Chui nos últimos dez anos, salientando a obediência estrita à Constituição e à lei fundamental de Governo da região de uma forma pragmática e estável.