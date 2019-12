Actualidade

As associações ambientalistas MESA e Zero, e a Federação Nacional de Professores (Fenprof) anunciaram hoje que vão apresentar uma queixa na Comissão Europeia contra o Governo português por incumprimento na remoção de amianto dos edifícios públicos.

O Movimento Escolas Sem Amianto (MESA) e a Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável, em conjunto com a Fenprof vão apresentar uma queixa junto da representação da Comissão Europeia, em Lisboa, a denunciar a "falta de rigor e interesse por parte do Estado Português neste problema de saúde pública", lê-se em comunicado das três entidades.

O amianto é uma fibra natural proveniente de seis tipos de minerais diferentes e é cancerígeno quando estas fibras são inaladas e se depositam no organismo, podendo provocar vários tipos de cancro.