Pedro Morais Fonseca (texto) e Pedro Martins (vídeo), Agência Lusa

O primeiro-ministro elogiou hoje, no Iraque, o contributo dos militares portugueses em missões externas para o prestígio internacional do país e para a segurança coletiva, considerando vital que as ameaças sejam combatidas nos seus focos de origem.

António Costa transmitiu esta mensagem na base militar de Besmayah, a cerca de 50 quilómetros de Bagdade, onde permaneceu quatro horas e se encontrou com os cerca de 30 elementos do 10º contingente português. Um contingente que no Iraque tem como missão prestar formação e treino à polícia federal e às forças militares do Governo iraquiano.