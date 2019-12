Football Leaks

Todos os assistentes no processo pediram hoje que Rui Pinto, criador do Football Leaks, e Aníbal Pinto, seu advogado à data dos factos, sejam pronunciados (julgados) nos exatos termos da acusação do Ministério Público (MP).

A instrução, fase facultativa que visa decidir por um juiz de instrução criminal se o processo segue e em que moldes para julgamento, foi requerida pela defesa dos dois arguidos no processo: Rui Pinto e o seu antigo advogado Aníbal Pinto, por envolvimento na alegada tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

O Ministério Público (MP) acusou Rui Pinto de 147 crimes, 75 dos quais de acesso ilegítimo, 70 de violação de correspondência, sete deles agravados, um de sabotagem informática e um de tentativa de extorsão, por aceder aos sistemas informáticos do Sporting, do fundo de investimento Doyen, da sociedade de advogados PLMJ, da Federação Portuguesa de Futebol e da Procuradoria-Geral da República, e posterior divulgação de dezenas de documentos confidenciais destas entidades.