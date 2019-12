OE2020

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) lembrou hoje ao PS que não tem maioria absoluta e disse esperar que socialistas e Governo deem sinais de que querem negociar o Orçamento do Estado para 2020.

Segundo Catarina Martins, que falava no Palácio de Belém, em Lisboa, após uma reunião com o Presidente da República, o executivo do PS entregou a proposta de Orçamento do Estado no parlamento "como se tivesse maioria absoluta, ou seja, não refletindo no documento uma negociação".

"Se o PS e o Governo quiserem negociar o Orçamento do Estado, terão de dar sinais concretos sobre isso mesmo", declarou a coordenadora do BE aos jornalistas.