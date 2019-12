Actualidade

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, anunciou hoje, em Castelo de Paiva, que vão começar em janeiro as obras de reconstrução das 10 habitações destruídas pelo grande incêndio de 2017 que lavrou no concelho.

"Hoje visitámos várias famílias, cujas habitações ainda não iniciaram a obra e viemos transmitir-lhes que em janeiro as obras começarão e que passarão o próximo Natal [2020] nas suas casas", afirmou a governante, em declarações à Lusa.

A ministra falava, nos Paços do Concelho, no final de uma reunião com os empreiteiros que vão realizar as obras, em vários pontos daquele município do norte do distrito de Aveiro.