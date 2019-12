Mau tempo

O capitão do porto de Caminha alertou hoje para a existência de "bastante quantidade" de madeira no rio Minho, resultante da subida do caudal, considerando tratar-se de um perigo à navegação naquele curso internacional de água.

Em declarações à agência Lusa, o capitão do porto e comandante da Polícia Marítima (PM) de Caminha, Pedro Costa, explicou que "por estar a atingir zonas mais interiores, o rio tem transportado muito lixo, que se encontrava depositado nas margens e que, por este facto, constitui perigo para a navegação".

Além de "troncos de árvores", têm sido avistados no Troço Internacional do Rio Minho (TIRM), outro tipo de materiais como "plásticos e até alguns eletrodomésticos".