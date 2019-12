Mau Tempo

A Marinha e Autoridade Marítima Nacional reforçou hoje o alerta para o agravamento do estado do mar nos próximos dias, pedindo especiais precauções a pescadores e marinheiros de recreio, assim como à população em geral junto à costa.

Numa nota publicada na sua página oficial, a Marinha alerta que "está previsto um agravamento excecional das condições meteorológicas e do estado do mar para Portugal continental e para o sector Norte da região de busca e salvamento de Santa Maria, nos Açores, no período compreendido entre a tarde de 19 de dezembro e a manhã de 22 de dezembro".

A ondulação pode atingir uma altura significativa de 11 metros e "períodos médios entre os 12 e os 15 segundos" e o vento deverá registar velocidades superiores a 75 quilómetros por hora e rajadas acima dos 100 quilómetros por hora.