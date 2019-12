Actualidade

O coordenador da Comissão Instaladora do projeto político denominado PRA-JA Servir Angola, Abel Chivukuvuku, acusou de má-fé o Tribunal Constitucional por ter considerado irregulares os processos para legalização do partido.

Em resposta a um despacho do Tribunal Constitucional, emitido na sexta-feira passada, que solicita o provimento de supostas irregularidades no processo de inscrição do Partido do Renascimento Angolano - Juntos Por Angola - Servir Angola (PRA-JA Servir Angola), Abel Chivukuvuku exprimiu a sua "indignação e repulsa perante as falsidades dos argumentos esgrimidos".

Segundo o coordenador da Comissão Instaladora, dos 23.492 processos entregues ao tribunal, à exceção de alguns da província de Malanje, nenhum foi feito com base em cartões de eleitor, mas sim com o bilhete de identidade, "porquanto, em regra, as administrações municipais não emitem atestados de residência com base em cartões de eleitor".