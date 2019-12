Óbito/Patxi Andión

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), em comunicado, "manifesta o seu pesar" pela morte, hoje, do cantor e compositor espanhol Patxi Andión, "um velho amigo de Portugal e dos portugueses".

O músico espanhol Patxi Andión, de 72 anos, morreu hoje num acidente de viação em Soria, no centro-norte de Espanha, noticiou a agência EFE.

No final de novembro, iniciara uma digressão em Espanha, de apresentação do seu mais recente álbum, "La hora del lobicán" ("A hora do lobo"), que apresentara na Casa da Música, no Porto, em setembro passado, num concerto com a participação de Ricardo Ribeiro. Com "La hora del lobicán" assinalava os 50 anos de carreira, iniciada em 1969 com um 'single', que incluía as canções "Canto" e "La Jacinta", e com o LP "Retratos".