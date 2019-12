Actualidade

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) esclareceu hoje que não emitiu qualquer parecer sobre a obra embargada na Arrábida, no Porto, como alega o promotor ao pedir o levantamento imediato do embargo.

Em resposta à Lusa, a APDL refere que o documento anexo ao requerimento submetido pela Arcada, no âmbito de um processo onde o Ministério Público (MP) contesta as autorizações dadas pela Câmara do Porto àquela obra, é apenas uma "resposta às questões levantadas", o que contraria o argumento do promotor que alega agora que "a APDL elaborou o mencionado parecer".

Na ação movida, o MP pede que autarquia seja condenada a "demolir, a suas expensas, as obras efetuadas em violação da lei", contestando as autorizações dadas pela autarquia à obra desde 2009, sem os necessários pareceres da Agência Portuguesa para o Ambiente (APA) e da APDL.