Actualidade

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte adiantou hoje que a probabilidade de ocorrência de novos casos de meningite em Santa Maria da Feira, após a morte de uma criança na semana passada, é reduzida.

"Apesar da reduzida probabilidade de ocorrência de casos adicionais, por uma questão de precaução, sugere-se que as pessoas que tenham estado em contacto com o doente estejam atentas ao aparecimento de sinais e sintomas, nomeadamente febre, dores de cabeça, falta de ar e náuseas/vómitos, nos três dias seguintes ao último contacto com o doente. Se adoecer, em primeiro lugar deve ligar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24)", refere a ARS em comunicado.

Na semana passada, uma criança que frequentava um estabelecimento de ensino, em Santa Maria da Feira, Aveiro, morreu vítima de meningite.