Óbito/Fernando Lemos

O artista Fernando Lemos era uma espécie de polímata inovador, cujo trabalho cruzou as artes de Portugal e do Brasil, disse à agência Lusa o curador João Fernandes, diretor artístico do Instituto Moreira Salles (IMS).

Nomeado recentemente para comandar uma das instituições culturais brasileiras mais importantes da atualidade, João Fernandes é português, dirigiu o Museu de Serralves e foi subdiretor do Museu Reina Sofía, de Madrid.

O diretor artístico do IMS avaliou o legado deixado pelo artista português Fernando Lemos, que saiu de Portugal, em 1953, e emigrou para o Brasil, onde então se refugiou da ditadura, e onde morreu, na última terça-feira.