Actualidade

O conselho de administração do Opart reuniu-se hoje com os representantes do sindicato Cena-STE, visando a assinatura de um prolongamento do Protocolo Negocial, que enquadra as negociações para o Acordo de Empresa, disse fonte oficial à Lusa.

AS negociações visam também a assinatura do Acordo de Empresa Transitório, que passam agora a vigorar até 31 de julho de 2020, segundo a mesma fonte.

O Organismo de Produção Artística (Opart), tutela o Teatro Nacional de S. Carlos, a Orquestra Sinfónica Portuguesa e a Companhia Nacional de Bailado.