A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo revelou hoje que deu parecer desfavorável a duas das três operações urbanísticas que estão a nascer e têm gerado polémica na marginal ribeirinha de Vila Nova de Gaia.

Numa resposta enviada à agência Lusa, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) apontou que deu parecer desfavorável "por falta de prova de propriedade" aos projetos conhecidos como Quinta Marques Gomes e Douro Atlantic Garden, empreendimentos que estão a nascer perto do local onde durante anos se realizou o festival Marés Vivas.

A estes dois projetos soma-se um terceiro, conhecido como Douro Habitat, sendo que quanto a este a APDL revelou que deu "parecer favorável existindo auto de delimitação do DPH [Domínio Público Hídrico]", conforme se lê na resposta.