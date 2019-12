Actualidade

A banda sueca Witchcraft foi hoje anunciada como uma das primeiras confirmações do cartaz da 8.ª edição do festival Woodrock, que decorre na Praia de Quiaios, Figueira da Foz, entre 16 e 18 de julho de 2020.

Fundados em 2000 pelo vocalista e guitarrista Magnus Pelander (o único elemento que se mantém da formação original), os Witchcraft são adeptos do 'doom metal' e também do chamado 'occult rock', um subgénero do rock que teve a sua génese no final da década de 1960 através de bandas como os Coven, cabeças de cartaz da edição 2019 do Woodrock.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização do festival afirma que os concertos dos Witchcraft, mas também do duo norte-americano Jucifer e dos canadianos Zaum, as três primeiras confirmações do cartaz da edição 2020 do Woodrock, serão todos "exclusivos" em Portugal.