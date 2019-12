Mau Tempo

O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado, ativou o plano de emergência a partir das 19:00 de hoje, anunciou a autarquia, prevendo uma situação de cheia no rio Mondego.

A decisão deve-se ao "comunicado emitido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que eleva o estado de alerta especial para o nível laranja a partir das 19:00 do dia de hoje e até às 23:59 do dia 20 de dezembro", que prevê "precipitação forte e persistente para a região centro", explica a Câmara numa nota enviada hoje à agência Lusa.

"Perante este quadro meteorológico e tendo em consideração que o caudal do Açude-Ponte de Coimbra [no rio Mondego] se situa nos 637 metros cúbicos por segundo, prevendo-se ainda a subida do mesmo, e a ausência de monitorização do rio Ceira, é expectável uma situação de cheia", sublinha a câmara.