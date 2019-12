Actualidade

Três deputados do PS querem que o Governo esclareça se a construção de um hotel na Praia da Memória, em Matosinhos, que tem gerado contestação devido à sua localização, está em zona de Estrutura Ecológica Fundamental.

Numa pergunta dirigida ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática, os socialistas Pedro Sousa, Joana Lima e Ricardo Pinheiro questionam ainda as diligências já adotadas com vista a averiguar da conformidade legal do licenciamento da construção desta unidade hoteleira.

Estes deputados perguntam também qual o prazo previsto para a conclusão de um eventual processo de averiguações deste licenciamento e quais os impactos ambientais que poderão resultar desta construção e eventuais riscos para a própria unidade hoteleira.