Actualidade

O presidente do Boavista disse hoje que as buscas que a Polícia Judiciária (PJ) e a Autoridade Tributária (AT) efetuaram à SAD 'axadrezada' "têm a ver com uma empresa que no passado teve relações comerciais com o Boavista".

Vítor Murta falava minutos antes de ser apresentado, no Estádio do Bessa, no Porto, o novo treinador da equipam de futebol profissional, Daniel Ramos, que rende, assim, Lito Vidigal, e ficou-se por uma declaração sem direito a perguntas sobre as buscas que a PJ e a AT fizeram hoje às instalações 'axadrezadas'.

"Esta é uma questão que não tem nada a ver com o Boavista", reforçou depois Vítor Murta, insistindo que os sócios e adeptos podem estar tranquilos quanto ao que se passou hoje no Bessa.