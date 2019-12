Actualidade

O Benfica foi hoje derrotado na visita aos alemães do Bayreuth, em jogo da Taça da Europa de basquetebol, podendo perder a liderança do grupo I para os dinamarqueses do Bakken Bears, que defrontam os belgas do Spirou.

Depois de um primeiro período equilibrado, que terminou empatado a 22 pontos, o Benfica dominou o segundo período (29-20), com o encontro a chegar ao intervalo com o marcador nos 51-42 para os lisboetas.

Porém, depois do descanso, a formação alemã foi mais forte e venceu os terceiro (29-12) e quarto períodos (25-15), garantindo o seu primeiro triunfo nesta segunda fase da Taça da Europa (96-78), enquanto o Benfica averbou a primeira derrota, depois de ter vencido o Spirou Charleroi no primeiro jogo deste agrupamento.