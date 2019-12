OE2020

A CGTP defendeu hoje que o excedente orçamental previsto para 2020 deve ser usado para investimentos que favoreçam a economia e a população e não apenas para reduzir a dívida pública.

"O excedente orçamental é muito importante para a redução da dívida, mas nós consideramos que é mais importante usar esse excedente para investir, para pôr a economia a funcionar", disse o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, no final de uma reunião do Conselho Nacional da central, à agência Lusa.

A Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), que o Governo entregou no parlamento na segunda-feira, foi um dos temas em discussão deste órgão da CGTP, que considerou que o executivo optou "por favorecer alguns em detrimento de outros".