Actualidade

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou hoje o alargamento da rede de oficiais de ligação de imigração a mais quatro capitais - Nova Deli, Pequim, Rabat e Londres -, "como forma de resposta aos desafios demográficos".

A informação surge numa nota à comunicação social do Ministério da Administração Interna (MAI), na sequência da 10.ª reunião anual dos oficiais de ligação (OL) e dos oficiais de ligação de imigração (OLI) do ministério junto de várias embaixadas de Portugal, que decorreu em Lisboa e foi presidida por Eduardo Cabrita.

Na reunião foram abordados "os desafios com que aqueles responsáveis deverão lidar no próximo ano", nos quais se incluem "o alargamento da rede dos OLI do MAI (Nova Deli, Pequim, Rabat e Londres), como forma de resposta aos desafios demográficos, ao crescimento da economia e à necessidade de organizar melhor os fluxos migratórios".