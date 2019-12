OE2020

O presidente do PSD considerou hoje que "não é normal" se eventualmente houver um voto divergente dos deputados eleitos pela Madeira face ao Orçamento do Estado para 2020, mas disse não querer agravar esse "problema latente".

No final de uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa, sobre o Orçamento do Estado para 2020, Rui Rio foi questionado se já falou com os deputados do PSD-Madeira sobre este assunto.

"Quanto à questão da Madeira, nunca falei com nenhum deputado, ou melhor, também não tenho de falar. Nunca nenhum deles falou comigo, nem o líder regional [Miguel Albuquerque] falou comigo", declarou o presidente do PSD aos jornalistas.