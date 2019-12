Actualidade

O presidente do PSD não excluiu hoje vir a aceitar um mecanismo de delação premiada, mas considerou que é preciso "muito cuidado" e "habilidade" ao legislar, manifestando dúvidas de que se consiga encontrar a solução legal correta.

"Eu não fecho a porta, mas não quero criar novos problemas à sociedade, com a condenação de inocentes, com uma negociação quase das penas antes de chegar ao juiz. É preciso ter, muito, muito, muito cuidado, porque presta-se facilmente a medidas populistas, e isso eu não quero", declarou Rui Rio aos jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa.

O presidente do PSD foi questionado sobre este assunto no final de uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2020, e na resposta começou por dizer que partilha das opiniões "que admitem pegar no tema, pensar no tema e se ele tem viabilidade".