Actualidade

O ponta direito António Areia está "clinicamente recuperado" da lesão no joelho esquerdo e poderá integrar a lista de 20 convocados para o Euro2020, disse hoje à agência Lusa o selecionador português de andebol, Paulo Pereira.

"[António Areia] está clinicamente recuperado. Deverá efetuar o regresso à competição no jogo que o FC Porto vai disputar no sábado com o ABC e, atendendo à forma como esse regresso ocorrer, poderá integrar o lote de convocados para a fase final do Euro2020", explicou Paulo Pereira.

O ponta direito, de 29 anos, está há mais de um mês afastado da competição, depois de se ter lesionado no joelho esquerdo no 'clássico' com o Benfica, disputado em 06 de novembro, mas o resultado dos exames médicos, conhecido hoje, indica que o jogador está clinicamente apto.