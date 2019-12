Mau tempo

Trezentas e sessenta ocorrências relacionadas com quedas de árvore, inundações, quedas de estruturas, foram registadas entre as 00:00 e as 20:30 de hoje em Portugal continental devido ao mau tempo, segundo a Proteção Civil.

Neste período, registou-se "360 ocorrências em todo o território continental que empenharam 1.148 operacionais e 469 meios terrestres", disse à agência Lusa o comandante Rui Laranjeira da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo o comandante Rui Laranjeira, a "esmagadora maioria" das ocorrências está relacionado com quedas de árvores, havendo também algumas inundações, quedas de estruturas e limpezas de via.