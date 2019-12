OE2020

O presidente do PS afirmou hoje que os socialistas querem procurar um consenso sobre o Orçamento para 2020 com os partidos à sua esquerda e o PAN, e considerou que um chumbo seria incompreensível para os portugueses.

"O PS entende que o diálogo à volta da proposta de Orçamento do Estado deve ser um diálogo centrado nos nossos parceiros tradicionais, e esses parceiros são o PCP, o BE, o PEV, o PAN e, agora, o Livre. E é com esses partidos que privilegiaremos o diálogo e com eles procuraremos concertar posições", declarou Carlos César aos jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa.

"Eu creio que seria incompreensível do ponto de vista da opinião dos portugueses e da avaliação dos portugueses que esses partidos procedessem a um chumbo do Orçamento do Estado e lançassem o país na maior das instabilidades, de forma precipitada e sem justificação", considerou o ex-líder parlamentar do PS.