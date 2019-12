OE2020

O presidente do PS, Carlos César, negou hoje que tenha havido qualquer "negociação especial" do Orçamento do Estado para 2020 com o Governo Regional da Madeira ou com o PSD/Madeira.

"Nós não fizemos nenhuma negociação especial com o Governo Regional da Madeira, nem com o PSD da Madeira, muito menos", afirmou o socialista aos jornalistas, no final de uma reunião do PS com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa.

Carlos César ressalvou que não fala em nome do Governo. "Mas posso testemunhar aquilo que sei. O Governo da República reuniu com o Governo Regional da Madeira como reuniu com o Governo Regional dos Açores", acrescentou.