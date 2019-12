OE2020

A coordenadora do Bloco de Esquerda afirmou hoje que a proposta de Orçamento do Estado para 2020 é "uma desilusão" que trava o trabalho desenvolvido durante os últimos quatro anos e que "não responde aos problemas" do país.

"Há uma palavra para este Orçamento do Estado. Ele é desilusão. Não desilusão do Bloco de Esquerda (BE), mas desilusão para um país que precisa de um Orçamento dp Estado que resolva os problemas que tem", disse Catarina Martins.

Segundo a coordenadora do BE, que falava para os mais de cem militantes do partido reunidos hoje no jantar comício de fim de ano, no Mercado Ferreira Borges, no Porto, a proposta "não responde aos problemas concretos das pessoas", nomeadamente, no trabalho, salários, pensões, investimento, transporte, habitação, educação e saúde.