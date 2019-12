Actualidade

Os pontas esquerdos Fábio Vidrago (Benfica) e Diogo Branquinho (FC Porto) integram a convocatória de 20 jogadores que vão representar Portugal na fase final do Euro2020, anunciou hoje a Federação de Andebol de Portugal.

Fábio Vidrago e Diogo Branquinho juntam-se aos três guarda-redes já escolhidos pelo selecionador Paulo Pereira - Alfredo Quintana (FC Porto), Humberto Gomes (ABC) e Gustavo Capdeville (Benfica) -, numa convocatória que será divulgada ao longo de vários dias, com base nas posições dos atletas.

Sérgio Barros, jogador dos espanhóis do Puente Genil, e Ricardo Mourão, do ISMAI, foram os pontas esquerdos que 'caíram' do grupo inicial de 28 pré-convocados, ainda que, da lista final de 20 eleitos, apenas 18 viajem para a cidade norueguesa de Trondheim, anfitriã do Grupo D do Euro2020, do qual faz parte Portugal.