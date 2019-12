Actualidade

Um tribunal das Filipinas condenou hoje à pena máxima de 40 anos de prisão os mentores do massacre político de 2009 no sul do país, que deixou 57 mortos, incluindo vários jornalistas.

Após um julgamento de dez anos, Andal Ampatuan Junior, filho do governador da província de Maguindanao, e outros membros do seu clã familiar e político foram condenados pelo homicídio de 57 pessoas, incluindo 32 jornalistas, durante uma emboscada no sul do país em novembro de 2009.

As vítimas viajavam numa caravana na localidade de Ampatuan, na ilha de Mindanau, quando foram alvo de uma emboscada, tendo sido mortas e enterradas no local. É considerado o pior massacre na história do país.