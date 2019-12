Mau tempo obriga autoridades a responderem a 443 ocorrências desde as 00

O mau tempo que se faz sentir obrigou os bombeiros a responderem a 443 ocorrências entre as 00:00 e as 05:00 de hoje, a maioria das quais relacionadas com inundações e quedas de árvores, segundo a Proteção Civil.

Desde as 00:00 de hoje, estão envolvidos nos trabalhos 1237 operacionais, com o apoio de 458 veículos, e a maioria dos casos ocorrem no distrito do Porto, seguido do de Braga.

Quedas de árvores, inundações e danos em estruturas são a grande maioria das queixas, disse fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), salientando que, até ao momento, não se verificam feridos ou outro tipo de casos mais gravdes.