Actualidade

Um sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter atingiu hoje o nordeste do Japão, mas não há, até ao momento, registo de vítimas ou danos materiais significativos, segundo fontes oficiais.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o movimento sísmico registou-se às 15:21 (05:21 em Lisboa) na região de Aomori, no norte da principal ilha do arquipélago nipónico, Honshu.

O epicentro foi registado a uma profundidade de 50 quilómetros.