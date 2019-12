Actualidade

A Austrália bateu hoje pela segunda vez o recorde do dia mais quente com uma temperatura máxima média nacional de 41,9 graus Celsius, informou hoje o departamento meteorológico.

Na quarta-feira já tinha sido batido um recorde com 40,9 graus. No entanto, o recorde absoluto da temperatura no mês de dezembro foi batido hoje quando os termómetros atingiram os 49,8 graus na localidade de Eucla, na Austrália Ocidental.

O recorde absoluto anterior alcançado em dezembro tinha sido registado em Birdsville, Queensland, em 1972 (49,5 graus).