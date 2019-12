Guiné-Bissau/Eleições

O candidato às presidenciais da Guiné-Bissau Umaro Sissoco Embaló disse que se for eleito Presidente vai acabar com a mediação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e retirar a sua força militar do país.

"Com a minha eleição, já não haverá mediação e sobretudo de um Presidente que é um Presidente assassino", disse, em entrevista à agência Lusa, referindo-se ao Presidente da Guiné-Conacri, Alpha Condé, que tem mediado a crise política na Guiné-Bissau.

A CEDEAO tem mediado a crise política na Guiné-Bissau desde 2016, tendo nomeado o Presidente Alpha Condé, que tem sido criticado pela oposição guineense pela forma como tem reprimido manifestações contra uma alteração à Constituição daquele país para cumprir um terceiro mandato.