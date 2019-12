Actualidade

Três bombas de baixa potência explodiram na manhã de hoje numa cidade no estado de Rakhine, palco da crise dos rohingya, antes da visita da líder de facto do Governo de Myanmar (ex-Birmânia), informaram as autoridades locais.

As explosões ocorreram em Manaung, uma pequena ilha na costa oeste de Myanmar, onde a primeira Conselheira de Estado, Aung San Suu Kyi, iria inaugurar uma central de energia solar.

"É a primeira vez que isso acontece aqui. Não houve vítimas", disse à agência de notícias AFP Win Myint, porta-voz do governo regional.