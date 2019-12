Actualidade

A chefe do governo escocês, a nacionalista Nicola Sturgeon, apresentou hoje uma proposta formal para que o primeiro-ministro britânico, o conservador Boris Johnson, autorize um novo referendo sobre a independência da Escócia no próximo ano.

Numa declaração em Bute House, residência oficial da chefe do governo autónomo escocês, Sturgeon disse que os resultados do Partido Nacionalista Escocês (SNP) nas eleições de 12 de dezembro, nas quais conquistaram 48 dos 59 assentos eleitos na região, representam um "mandato democrático" para realizar um segundo referendo no final de 2020.

"A Escócia deixou muito claro na semana passada que não quer que um governo conservador liderado por Boris Johnson nos tire da União Europeia", afirmou a também líder do Partido Nacionalista Escocês (SNP).