Actualidade

O Presidente chinês enalteceu hoje a "unidade" e "harmonia" em Macau, no aniversário dos 20 anos desde a transição da transferência do território para administração chinesa e numa altura de crise política em Hong Kong.

"O Governo e as pessoas de todos os círculos sociais da Região Administrativa Especial de Macau compreendem profundamente que a unidade faz prosperar a família e a harmonia traz boa sorte", afirmou Xi Jinping, num banquete com as principais personalidades do território.

Xi referiu ainda a "valorização da consulta" na sociedade local, que não "provoca desavenças ou fricções internas", e a resistência "consciente a todos os distúrbios que vêm do exterior".