Brexit

O Governo britânico definiu como prioridade concluir o processo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) a 31 de janeiro e "aproveitar ao máximo as oportunidades" proporcionadas pelo 'Brexit', anunciou hoje a Rainha Isabel II.

"A prioridade do meu Governo é concluir a saída do Reino Unido da União Europeia em 31 de janeiro. Os meus ministros vão apresentar legislação para garantir a saída do Reino Unido nessa data e para aproveitar ao máximo as oportunidades que vai trazer para todas as pessoas do Reino Unido", disse, no âmbito da abertura oficial do parlamento após as eleições legislativas da semana passada.

A Rainha adiantou também que o Governo pretende negociar "um futuro relacionamento com a União Europeia com base num acordo de comércio livre", ao mesmo tempo que inicia negociações "com outras importantes economias globais".