Actualidade

O presidente do Irão, Hassan Rohani, instou hoje as nações muçulmanas a aprofundarem a cooperação financeira e comercial para combater o que designou de hegemonia económica dos Estados Unidos, durante uma conferência islâmica na Malásia.

Rohani propôs que os países muçulmanos criem um sistema bancário e financeiro entre eles, permitindo que se negoceie em moedas locais, assim como uma 'criptomoeda' muçulmana para reduzir a dependência do dólar norte-americano e resistir aos efeitos da flutuação do mercado.

Insistiu que Washington tem usado as sanções económicas como as "principais ferramentas de hegemonia e para maltratar" outras nações e que, no caso do Irão, tentaram paralisá-lo com "as mais duras sanções", mas o país está a recuperar e a tornar-se menos dependente do petróleo.