Mau Tempo

A Força Aérea Portuguesa (FAP) resgatou na quarta-feira dois tripulantes do veleiro francês 'Pinocchio', que naufragou a 389 quilómetros a sudoeste das Lajes da ilha Terceira, foi hoje anunciado.

Segundo uma nota de imprensa do gabinete de comunicação FAP, uma aeronave da Base Aérea N.º 11, em Beja, que se deslocou para a zona onde tinha sido reportado o alerta da embarcação, encontrou o veleiro "submerso, apenas com a proa à superfície, com dois tripulantes na água, agarrados ao casco".

Os náufragos, que apresentavam sinais de hipotermia, foram resgatados por um helicóptero EH-101 Merlin, destacado na Base Aérea N.º 4 das Lajes, tendo sido transportados para o Hospital do Santo Espírito, na Ilha Terceira.