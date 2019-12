Mau tempo

A Câmara de Chaves alertou hoje para a necessidade de serem tomadas medidas preventivas em habitações e estabelecimentos comerciais localizados perto das margens do Tâmega, devido às previsões de subida do caudal do rio.

O município do distrito de Vila Real informou que, na sequência do agravamento das condições climatéricas previstas para hoje, nomeadamente a precipitação intensa a partir das 17:00, o caudal do rio Tâmega poderá sofrer "uma subida significativa" e "dar origem a inundações nas zonas ribeirinhas".

Nesse sentido, a autarquia alertou para a necessidade de serem tomadas "medidas preventivas para salvaguarda de bens, nomeadamente em habitações e comércios localizados nas margens do rio".