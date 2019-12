Mau Tempo

A depressão Elsa provocou durante a madrugada e manhã de hoje 19 ocorrências em cinco ilhas dos Açores, mas não se registaram feridos ou estragos avultados, revelou a Proteção Civil.

"Há a registar durante a madrugada e início da manhã 19 ocorrências no arquipélago, em que 12 delas se concentram na ilha de São Miguel, três na ilha Terceira, uma na ilha de São Jorge, uma na ilha do Pico e duas na ilha do Faial", adiantou o vice-presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), Osório Silva, em conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

Entre as ocorrências registadas pela Proteção Civil, contam-se seis quedas de árvores, cinco quedas de estruturas, sete quedas de cabos e uma obstrução da via.