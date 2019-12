Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a Guiné Equatorial continue em recessão económica até 2024, interrompida apenas por um crescimento de 1% em 2021, no contexto da ajuda financeira de 282,8 milhões de dólares hoje aprovada.

De acordo com os quadros de indicadores macroeconómicos que acompanham o anúncio da aprovação do Programa de Financiamento Ampliado, no valor de cerca de 250 milhões de euros, o FMI atualiza as previsões macroeconómicas, prevendo crescimentos negativos durante toda a duração do programa, com exceção do ano 2021, em que prevê um crescimento de 1% do PIB.

A Guiné Equatorial enfrenta crescimentos negativos desde pelo menos 2015, num contexto de descida do preço do petróleo há vários anos e de redução da produção de hidrocarbonetos no país, o que levou a recessões de 9,1% em 2015, de 8,8% em 2016, de 4,7% em 2017, de 5,7% em 2018 e de 5,9% previstos para este ano.