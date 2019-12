Actualidade

O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a Guiné Equatorial defendeu que este país pode pedir apoio, mas identificou "desafios persistentes" quanto à corrupção e governação, numa entrevista publicada hoje por este organismo.

"A Guiné Equatorial, como todos os membros do Fundo, pode pedir apoio para restabelecer a estabilidade macroeconómica; ao mesmo tempo, nós reconhecemos os desafios persistentes relativamente à corrupção e à governação e o programa procura lidar com estes desafios de uma maneira consistente com o enquadramento do FMI sobre estes temas", respondeu Lisandro Abrego, quando questionado pelos serviços do FMI sobre "como se explica um programa com a Guiné Equatorial, dado o histórico de fraca governação".

Na entrevista, centrada no tema da corrupção e da governação no país, o chefe de missão acrescenta que este Programa de Financiamento Ampliado, no valor de 282,8 milhões de dólares, cerca de 250 milhões de euros, "teve um caminho longo e desafiante", que começou há mais ou menos dois anos e meio.