Mau tempo

A Metro do Porto estima que a circulação da Linha F, entre as estações da Levada e de Fânzeres, em Gondomar, seja reposta às 06:00 de sexta-feira devido à reparação de uma catenária, indicou hoje fonte da empresa.

De acordo com a fonte, "durante a remoção de uma árvore que tombou de madrugada devido ao mau tempo, a proteção civil identificou outras árvores em risco de queda e tinham de ser acauteladas, tendo uma segunda tombado [sobre a linha], o que obrigará ao prolongamento dos trabalhos".

A Metro do Porto estima que a circulação entre a Levada e Fânzeres, na zona de Rio Tinto, no concelho de Gondomar, no distrito do Porto, seja retomada às 06:00 de sexta-feira.