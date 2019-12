Mau tempo

O rio Tâmega já galgou as duas margens em Chaves e a previsão é que continue a subir, inundando zonas comerciais e habitações ao final da tarde e durante a madrugada, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

"Nesta altura o rio já galgou as duas margens e a previsão é que vai continuar a subir e atingir zonas comerciais e habitações no centro da cidade nas próximas horas", explicou Sílvio Sevivas, da Proteção Civil de Chaves, no distrito de Vila Real.

O caudal do rio Tâmega começou a passar a margem ao final da manhã e, segundo o responsável, este continua "a subir a um ritmo alto" e sem previsão de inversão.