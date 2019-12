Actualidade

O julgamento do processo relativo à maior apreensão de cocaína feita na Guiné-Bissau, cerca de duas toneladas, tem início em 07 de janeiro, anunciou a Procuradoria-Geral da República (PGR), em comunicado a que a Lusa teve hoje acesso.

No comunicado, a PGR refere que no âmbito do processo foram constituídos suspeitos 12 pessoas, nomeadamente sete guineenses, três colombianos, um mexicano e um de nacionalidade maliana.

"Impendem sobre os suspeitos em causa fortes indícios de prática de crimes de tráfico de droga, associação criminosa e branqueamento de capitais", pode ler-se no comunicado.