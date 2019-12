Actualidade

Um sismo de magnitude 5,5 na escala de Richter ocorreu hoje na ilha são-tomense do Príncipe, pelas 15:25 locais, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, sem registo, até ao momento, de vítimas ou danos.

De acordo com a página na Internet do Serviço Geológico norte-americano, o abalo registou-se às 15:25 (mesma hora em Lisboa) a 90 quilómetros a leste da ilha e a uma profundidade de 10 quilómetros.

Em declarações à Lusa, fonte do Governo Regional do Príncipe indicou que, pelo menos no centro da capital, Santo António, não se registaram vítimas ou danos materiais.